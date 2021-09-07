Владикавказ, 7 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии наблюдается тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом. В республике снижается количество новых случаев заболевания COVID-19, а также число людей, которым требуется помощь врачей в ковидных госпиталях. Об этом 6 сентября в ходе еженедельного аппаратного совещания сообщил главный санитарный врач РСО-Алании Алан Тибилов.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«На прошлой неделе зафиксировано на 17% меньше положительных результатов тестирования на COVID-19. На 9,6% меньше обращений в стационары, на 4,3% уменьшилось число госпитализаций», — цитирует главу регионального управления Роспотребнадзора пресс-служба руководителя республики.

Такое улучшение ситуации наблюдается уже в течение трех недель, отметил Тибилов. В связи с этим врио главы субъекта РФ Сергей Меняйло поручил готовиться к плановому приему пациентов в стационары и уже на текущей неделе начать диспансеризацию.

«Нужно приблизить медицину к населению, а не создавать очереди в поликлиниках и больницах. Да, это большая нагрузка [на медработников], но другого варианта нет»,— потребовал Меняйло.

Между тем, согласно данным федерального оперативного штаба на 6 сентября, в Северной Осетии с августа ежедневно выявляется от 68 до 74 новых случаев заражения коронавирусом и снижения показателя прироста не наблюдается. Кроме того, за последние сутки в регионе скончались 12 пациентов. Такого большого числа смертей не фиксировалось с 30 августа.