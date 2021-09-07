Биробиджан, 7 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Иерей из Еврейской автономии Георгий Борисов в течении двух недель похоронил обоих родителей, заболевших COVID-19. Священнослужитель считает причиной их смерти проблемы в системе здравоохранения региона, пишет 7 сентября EAO Media.

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Отец Георгия Борисова скончался 24 августа, мать — 5 сентября. Настоятель храма уверен, что если бы родителям качественно оказали медпомощь, они бы остались живы.

«Скорая не приезжала, в больнице ад, папа до короновирусного госпиталя не дотянул, умер в терапии 24 августа. Маму еле как перевели в ковид-госпиталь, но протянули больше недели, время упущено, в боксе несколько дней, потом реанимация, ИВЛ, 5 сентября мамы не стало. Немного отойду от всего и обязательно всё напишу подробно, про полный беспредел!» — написал священнослужитель.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина из Еврейской АО не может добиться того, чтобы её положили в больницу для лечения двухсторонней пневмонии. Врачи скорой помощи убедили её, что даже ехать в госпиталь бесполезно — «всё равно не положат».