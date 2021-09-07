Скорая не приезжала, в больнице ад и беспредел — о лечении COVID-19 в ЕАО
Биробиджан, 7 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Иерей из Еврейской автономии Георгий Борисов в течении двух недель похоронил обоих родителей, заболевших COVID-19. Священнослужитель считает причиной их смерти проблемы в системе здравоохранения региона, пишет 7 сентября EAO Media.
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Отец Георгия Борисова скончался 24 августа, мать — 5 сентября. Настоятель храма уверен, что если бы родителям качественно оказали медпомощь, они бы остались живы.
Как сообщало ИА REGNUM, женщина из Еврейской АО не может добиться того, чтобы её положили в больницу для лечения двухсторонней пневмонии. Врачи скорой помощи убедили её, что даже ехать в госпиталь бесполезно — «всё равно не положат».