Уфа, 7 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Еще 20 газовых станций намерены открыть в 2023 году в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР На заправке

Сообщается, что вопрос строительства автогазозаправок на дорогах региона был рассмотрен на заседании республиканского правительства. Планируется, что к концу 2024 года в Башкирии будет работать всего 58 таких заправок.

В настоящее время в республике функционируют 28 автомобильных газонаполнительных станций.

«На этот вид топлива растет спрос и со стороны физических лиц, все чаще выбирающих в качестве альтернативы бензину и дизелю — газ. Дальнейшее увеличение количества «газомоторного» транспорта потребует повышения доступности газозаправочных станций и улучшения, в целом, инфраструктуры», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

По словам министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева, в настоящее время в Башкирии курсируют 160 электроавтомобилей, которые заряжаются электроэнергией на десяти электрозаправках. При этом шесть таких заправок работают в Уфе, две — в Нефтекамске и по одной в Уфимском и Бижбулякском районах. В текущем году в Уфе планируют открыть три таких заправки.

«Сейчас стремительно развивается компания Tesla, автогиганты уделяют все большее внимание производству электромобилей. Поэтому для удобства водителей надо продумать возможность совмещения на АЗС заправки газом и электроэнергией. Это будет очень удобно для водителей», — сообщил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены перевести автомобили крупных предприятий на газ.