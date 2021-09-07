Москва, 7 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. После возвращения из отпуска домой свыше половины жителей России (51%) испытывают чувство депрессии. Это 7 сентября следует из результатов опроса исследовательского центра Зарплата.ру.

Депрессия

Отмечается, что опрос проводился в период с 20 по 24 августа во всех российских регионах и в нем приняло участие 1994 жителя России в возрасте от 18 до 55 лет

«51% россиян сталкиваются с депрессией, возвращаясь домой с отдыха. Наиболее болезненно этот момент воспринимают женщины в возрасте 24−35 лет — в этой категории постотпускной хандре подвержен 61% респонденток», — говорится в результатах исследования.

Также указывается, что среди мужчин указанной возрастной группы только 38% опрошенных заявили, что они испытывают такие же чувства.

Кроме того, уточняется, что наиболее часто причинами впадения жителей РФ в депрессию по возвращении с отдыха являются: нежелание возвращаться к работе, большое число накопившихся и требующих решения задач, образовавшийся во время отпуска финансовый разрыв, неустроенность российских городов и скорое приближение холодного времени года.

При этом главными методами борьбы с такого рода депрессией 42% респондентов назвали длительный сон и еще 24% — встречи со своими друзьями.

Помимо того, 16% участников опроса рассказали, что они сознательно оставляют себе несколько дней отпуска, чтобы подготовиться к возвращению к работе, 10% респондентов старается выехать на природу, 5% — занимается спортом и еще 3% — ходят баню.

Как сообщало ИА REGNUM, наканунен стало известно, что, а Украине в июле-августе 2021 года Gradus Research Company провела социологический опрос, по итогам которого выяснилось, что каждый второй житель Украины при наличии возможности не задумываясь эмигрировал бы.