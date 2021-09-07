Краснодар, 7 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Уборку риса начали аграрии в Краснодарском каре, сообщили в региональном оперативном штабе 7 сентября.

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«Рисосеющие предприятия края уже приступили к техническому сбросу воды. Завершить уборочную кампанию планируем до 20 октября. На сегодняшний день посевы риса находятся в хорошем состоянии — традиционно 100% сорта отечественной селекции. Засеянная площадь в текущем году составила 118,2 тыс. гектаров. Рассчитываем собрать урожай риса не ниже уровня прошлого года», — рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона напомнил, что минувшим летом обильными дождями было затоплено 12,7 тысяч га чеков, пострадали 18 рисоводческих хозяйств. Общие потери урожая риса прогнозируются на площади 2,2 тыс. га.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, потери урожая виноградарей Краснодарского края могут составить около 30 тыс. тонн, причиной стали погодные условия.