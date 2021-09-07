Грозный, 7 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Перспективы развития Чечни и фактическое развитие региона являются крайне позитивными. Об этом по итогам совещания о социально-экономическом развитии региона журналистам заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Новак.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«Перспективы развития региона я оцениваю как очень позитивные, не только перспективы, но и фактическое развитие, которое здесь происходит, потому что мы видим, что реализуются очень серьезные программы социально-экономического развития, реализуются крупные инвестиционные проекты, строится инфраструктура и электроэнергетические объекты. Только что девять проектов мы договорились взять в проработку с тем, чтобы оказать поддержку на правительственном уровне, федеральном уровне», — сказал Новак.

По его словам, инвестпроекты создадут новые рабочие места в регионе, а также приведут новые инвестиции и источники роста и повышения качества жизни граждан Чечни.

В этой связи, подчеркнул Новак, правительство будет уделять самое пристальное внимание и поддерживать регион, который «для себя ставит действительно большие, амбициозные цели по улучшению жизни, по развитию социально-экономическому, образованию, решению тех проблем, которые не решены».