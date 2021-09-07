Белгород, 7 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. За получение взятки в виде имущественной выгоды осуждён бывший руководитель подразделения Ростехнадзора в Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Чиновник отремонтировал крышу своего дома за счёт металлургического предприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как становил суд, бывший заместитель руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора в сентябре 2020 года встретился в Губкине с представителем АО «Комбинат КМАРуда». Чиновник передал ему счёт на оплату кровельных материалов на сумму 230 тысяч рублей, приобретаемых для личных нужд. Обвиняемый дал понять, что оплатив накладную, предприятие может рассчитывать на общее покровительство. Деньги были переведены, стройматериалы доставлены к дому чиновника.

Коррупционное преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ.

Суд назначил бывшему чиновнику два года шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 460 тысяч рублей, а после отбытия наказания мужчина на четыре года лишён права замещать определённые должности. Приговор ещё не вступил в законную силу.