Варшава, 7 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Глава польского Бюро международной политики при президенте Якуб Кумох во время пресс-конференции сообщил, что Польша передаст Узбекистану 250 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Наша гуманитарная помощь будет благодарностью Узбекистану за сотрудничество во время эвакуации польских граждан из Афганистана. Наши самолеты направляли их на Родину через посадку в Узбекистане», — указал Кумох.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Польши в рамках гуманитарных миссий передавали вакцины Австралии, Вьетнаму, Тайваню, Украине, Испании, Португалии и Норвегии.

В республике к настоящему времени существенно замедлились темпы вакцинации, и часть имеющихся вакцин оказалась невостребованной.