Москва, 7 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В России уровень профессионализма выпускников высших учебных заведений оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого службой исследований компании HeadHunter.

Irinazybina Студенты

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Так, исследование, на которое ссылается газета «Известия», показало, что такого мнения придерживается абсолютное большинство работодателей (93%). Они оценивают уровень знаний выпускников, завершивших обучение в вузах в 2021 году, как средний или ниже среднего. При этом 61% опрошенных компаний отметили, что, несмотря на низкий уровень профессионализма выпускников, наличие диплома об образовании имеет важное значение для них. А почти половина (41%) респондентов учитывает, в каком конкретно университете учился соискатель.

Как выяснилось, самыми невостребованными у работодателей специалистами являются выпускники спортивных (0%), художественных (3%) и естественно-научных (5%) направлений. Также не сильно нуждаются компании в специалистах педагогических (6%), аграрных (7%) и медицинских/фармацевтических (8%) направлений.

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При этом самыми востребованными стали технические специалисты (56%). Следом за ними идут бывшие студенты социально-экономических (31%) и строительных (20%) факультетов.

Промежуточное положение занимают те, кто получил юридическую (15% заинтересованности), транспортную (14%) и гуманитарную (13%) специальность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко заявила, что в России уверенно растёт спрос на педагогические специальности. Однако, по её словам, в отличие от выпускников медицинских вузов, 95%-97% которых работают по специальности, до школы, к сожалению, доходят всего 15−20% выпускников с педагогическим дипломом.