Москва, 7 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В России существуют такие государственные программы, как выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материального обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника. Об этом напомнил эксперт НПФ «БУДУЩЕЕ» Евгений Биезбардис, передает «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Кроме того, отметил он, российские пенсионеры имеет право на повышенные выплаты, если у них на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Для того, чтобы получить такие выплаты, нужно в ПФР или МФЦ.

Специалист также отметил, что с 1 февраля выплата в размере 1752,52 рублей предусмотрена пенсионерам — членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей. Выплаты также положены родителям и женам военных, погибших вследствие защиты СССР.

Правом на ежемесячные выплаты обладают члены семей умерших (погибших) Героев СССР, Героев России или полных кавалеров ордена Славы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов в прошлом году составили рекордные 1,2 трлн рублей.

Размер средней пенсии в июле текущего года по сравнению с июнем увеличился на 5,5% и составил 15 802 рубля. Номинальная зарплата в июне этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11,7% и составила 57 782 рубля.

Отметим также, что российские пенсионеры начали получать единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Всего правительством РФ на единовременную выплату будет выделено более 454 млрд рублей. Её получат абсолютно все получатели пенсий, в том числе граждане с инвалидностью и семьи, получающие пенсию по потере кормильца. Единовременная выплата не будет учитываться в доходах семьи, поэтому не повлияет на получение других видов поддержки.

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