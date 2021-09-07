Эксперт объяснил, за каких родственников положена доплата к пенсии в РФ
Москва, 7 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В России существуют такие государственные программы, как выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материального обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника. Об этом напомнил эксперт НПФ «БУДУЩЕЕ» Евгений Биезбардис, передает «Прайм».
Кроме того, отметил он, российские пенсионеры имеет право на повышенные выплаты, если у них на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Для того, чтобы получить такие выплаты, нужно в ПФР или МФЦ.
Специалист также отметил, что с 1 февраля выплата в размере 1752,52 рублей предусмотрена пенсионерам — членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей. Выплаты также положены родителям и женам военных, погибших вследствие защиты СССР.
Правом на ежемесячные выплаты обладают члены семей умерших (погибших) Героев СССР, Героев России или полных кавалеров ордена Славы.
Как сообщало ИА REGNUM, в России выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов в прошлом году составили рекордные 1,2 трлн рублей.
Размер средней пенсии в июле текущего года по сравнению с июнем увеличился на 5,5% и составил 15 802 рубля. Номинальная зарплата в июне этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11,7% и составила 57 782 рубля.
Отметим также, что российские пенсионеры начали получать единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.
Всего правительством РФ на единовременную выплату будет выделено более 454 млрд рублей. Её получат абсолютно все получатели пенсий, в том числе граждане с инвалидностью и семьи, получающие пенсию по потере кормильца. Единовременная выплата не будет учитываться в доходах семьи, поэтому не повлияет на получение других видов поддержки.
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