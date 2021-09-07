Владивосток, 7 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о проектах по развитию дорожно-транспортной и пешеходной сети Владивостока.

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«Мы начали реализовывать проект «Цифровое Приморье». Это комплексный подход к решению проблемы удобства городской среды. Так, например, в ближайшие пару лет в городе будут выделены полосы под общественный транспорт, в центре города рассматриваем возможность расширения тротуаров. Также в центре будут многоуровневые парковки, где-то парковки вдоль дорог станут платными или вовсе запрещены. Также мы не исключаем, что по выходным некоторые дороги центра Владивостока будут пешеходными. Как только закончим работу над проектом, обязательно представим его на суд жителям», — написал в на своей странице в соцсетях 7 сентября приморский глава.

Кожемяко добавил, что продолжится благоустройство парков и скверов столицы Дальнего Востока.

В комментариях под постом приморцы благодарят губернатора за позитивные изменения в городе, а также жалуются на до сих пор не убранные ветки после ледового шторма в ноябре 2020 года, разрытые дороги, отсутствие тротуаров и межквартальных дорог. Кроме того, подписчики считают, что губернатор должен больше внимания уделять муниципалитетам, проблем в которых предостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация первых проектов в рамках «Дальневосточной концессии» начинается в Якутии, Хабаровском крае, на Колыме и Чукотке.