Донорами плазмы могут стать ревакцинированные «Спутником Лайт» москвичи
Москва, 7 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Москве в 19 отделениях переливания крови начали принимать плазму доноров, ревакцинированных препаратом «Спутник Лайт», сообщается на портале мэра столицы.
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По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ранее плазму с антителами к COVID-19 принимали только от уже переболевших доноров или привитых «Спутником V».
По данным исследований, введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. Плазма от вакцинированных доноров на 70% имеет больше антител, чем плазма от переболевших.
Как сообщало ИА REGNUM, около 25,5 тысяч жителей Москвы стали донорами плазмы для больных COVID-19 за полтора года.
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