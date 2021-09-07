Москва, 7 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Москве в 19 отделениях переливания крови начали принимать плазму доноров, ревакцинированных препаратом «Спутник Лайт», сообщается на портале мэра столицы.

Tim Reckmann Вакцинация

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По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ранее плазму с антителами к COVID-19 принимали только от уже переболевших доноров или привитых «Спутником V».

По данным исследований, введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. Плазма от вакцинированных доноров на 70% имеет больше антител, чем плазма от переболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, около 25,5 тысяч жителей Москвы стали донорами плазмы для больных COVID-19 за полтора года.

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