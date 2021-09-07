Баку, 7 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 6 сентября выявили 2406 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 550 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 445 278 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 386 549 человек, в том числе 2867 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 52 850 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5879 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 37 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3310 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 15 614 тестов. Выздоровевшими медики признали 2972 человека. Скончались 42 пациента с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане в последние дни сокращается число выявленных в сутки носителей коронавируса. Кроме того, число выздоровевших в сутки стало превышать число тех, кто заразился.