Сеул, 7 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В сети обнародованы снимки нового субкомпактного кроссовера Hyundai Casper. Снимки размещены на сайте Autohome.

Autohome.com.cn Hyundai Casper

Фотографии автомобиля сделаны на парковке в Южной Корее. Внешне кроссовер выделяется высоким кузовом, двухуровневой световой оптикой, стильной решёткой радиатора, а также «мускулистым» кузовом.

Для покупателей предложат два типа оформления передней части автомобиля. Они различаются дизайном имитации защиты поддона и решёткой радиатора.

Габаритные размеры модели составляют: 3595×1595×1575 мм. Колесная база равна 2400 мм. Стоит отметить, что это самый маленький кроссовер в модельной линейке Hyundai.

Модель Casper собрана на «тележке» Hyundai-Kia K1. В качестве двигателя у кроссовера стоит турбированный мотор Kappa объёмом один литр и мощностью 75 л. с. Также в линейке агрегатов будет 99-сильная версия «движка». Силовой агрегат сочетается с четырёхскоростным «автоматом» и передним приводом.

Официальная премьера новинки запланирована на середину сентября нынешнего года.

Напомним, к 2023 году компания Hyundai планирует вывести на рынок городской электрокар, оснащенный электродвигателем производительностью 100 л. с. Запас хода автомобиля составит 320 км.

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