Симферополь, 7 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Крыму перед судом предстанут трое учредителей строительной фирмы, обвиняемые в мошенничестве при строительстве многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

По версии следствия, в 2015—2016 годах обвиняемые похитили у местного жителя почти 1,5 млн рублей. Согласно материалам дела, компания заключила с администрацией города Алушта договор аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома и начала строительство, но завершить его не смогла — выяснилось, что участок обременен правами третьих лиц, а также у самой фирмы отсутствовала спецтехника и достаточное количество собственных средств для строительства дома. Обвиняемые поняли, что дом достроить не могут, но решили «заработать» на привлечении средств дольщиков. На рекламу, размещенную в интернете, откликнулась семейная пара — ей предложили заключить договор и приобрести по цене ниже рыночной, из расчета 40 тысяч рублей за 1 кв. м, однокомнатную квартиру в строящемся доме. По договору дольщик внес 1 492 000 рублей, однако дом так и не был возведен.

С целью возмещения ущерба, нанесенного гражданину, следствием был наложен арест на имущество троих подследственных. Расследование дела завершено, оно направлено в прокуратуру, а затем будет направлено в суд.

В суде в настоящее время рассматривается дело в отношении этих же фигурантов — они обвиняются в хищении более 15 млн рублей у 11 дольщиков.