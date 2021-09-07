Ярославль, 7 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Десять лет назад, 7 сентября 2011, произошла одна из наиболее страшных катастроф в истории российского и мирового спорта — около Ярославля разбился пассажирский самолёт Як-42Д с хоккеистами основного состава ярославского клуба «Локомотив» на борту, которые летели на матч с минским «Динамо».

Зоя Емельянова ИА REGNUM Память

При этом Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в течение семи лет не проводила в этот день матчей в память об авиакатастрофе и только с сезона 2018/2019 эта дата вернулась в календарь матчей.

В день десятилетия трагедии ярославский клуб впервые сыграет 7 сентября и это будет матч с минским «Динамо» в рамках регулярного сезона КХЛ, а также проведет в связи с этим ряд памятных мероприятий.

Как уточняет пресс-служба ХК «Локомотив», день памяти традиционно откроет богослужение в Успенском соборе Ярославля, которое состоится в период с 8:30 до 11:00 (совпадает с мск). Затем официальная делегация и родственники ребят переместятся на Леонтьевском кладбище, где в 11:40 пройдет панихида по погибшим и возложение цветов к могилам хоккеистов. Траурные мероприятия продолжатся у «Арены-2000. Локомотив», у памятника «Хоккейное братство» в 12:50.

Кроме того, в 15:30 состоится памятная церемония на территории мемориального комплекса в Туношне, на месте падения самолета Як-42.

Отметим, в настоящее время матчи ХК «Локомотив» разрешено проводить со зрителями, которых может присутствовать на трибунах до 1 тыс. человек.