Москва, 7 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Спартака» шайбы забросили Андрей Локтионов, Александр Хохлачев и Эмиль Петтерссон. У «Витязя» отличились Нико Оямяки и Александр Яремчук.

«Спартак» впервые с 2009 года одержал три победы подряд на старте сезона КХЛ. Ранее красно-белые обыграли владивостокский «Адмирал» (4:1) и хабаровский «Амур» (3:1).