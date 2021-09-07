Майкоп, 7 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Адыгее завершилась реконструкция дороги Даховская — Лагонаки. Теперь в горную часть республики, которая является популярным местом отдыха туристов, можно добраться быстрее и с комфортом. О завершении ремонта сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава республики Мурат Кумпилов.

Дорога

По его словам, на автодороге в Лагонаки полностью заменено дорожное полотно и установлены барьерные ограждения, а также обеспечена защита от оползней. Для туристов предусмотрены смотровые площадки и противоаварийные съезды.

Кумпилов также отметил, что в будущем планируется закольцевать две автотрассы в горах Адыгеи — дорогу к Гузериплю и на плато Лагонаки. Обе они отремонтированы, строительство соединения между ними уже ведется.

«Всё это значительно повысит комфорт и безопасность для жителей и гостей нашего региона, направляющихся в горную часть Адыгеи!» — написал Кумпилов.