В Южной Корее в июле зафиксировали профицит платежного баланса
Сеул, 7 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи в июле 2021 года составил $8,21 млрд, что на $1,19 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
По их словам, профицит сохраняется на протяжении пятнадцати месяцев подряд. Профицит товарного баланса составил $5,73 млрд, что на $1,28 млрд меньше, чем в июле прошлого года.
Экспорт товаров из страны вырос на 26,3%, до $54,31 млрд, а импорт — на 35%, до $48,58 млрд.
Между тем, в первом полугодии общий профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $52,55 млрд. Ожидается, что по итогам года показатель может превысить отметку $80 млрд.
Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.