Саратов, 7 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 238 новых носителей коронавируса. По информации регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, все заболевшие с установленным источником заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 79 пациентов, с признаками ОРВИ — 156 человек, у троих — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 7 сентября подтверждено 82 507 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 76 220 человек, за сутки — 145 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 105 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 65 человек, 49 — в возрасте до 20 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области от новой коронавирусной инфекции привит 646 271 человек.

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