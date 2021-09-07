Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Власти Свердловской области не собираются вредить госпиталю имени мецената Владислава Тетюхина. Об этом заявил на прямой линии губернатор Евгений Куйвашев.

Gubernator96.ru Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

С вопросом к главе региона обратился один из жителей Нижнего Тагила, который поинтересовался, правда ли, что власти хотят уничтожить это учреждение. Губернатор ответил гражданину, что никто не планирует этого делать. Но долг в размере 1,3 млрд рублей, который область дала организации на достройку госпиталя, нужно вернуть.

Глава региона добавил, что даже несмотря на отсутствие взаимопонимания с наследниками Тетюхина область продолжает поддерживать госпиталь финансово. Ежегодно из средств областного бюджета ему выделяют почти 350 млн рублей для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.