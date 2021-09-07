Томск, 7 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников, внесших вклад в борьбу с COVID-19. В числе награждённых — медики томской больницы №3, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в администрации Томской области.

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Почётную грамоту президента получили врач-эпидемиолог Дарья Перфильева и старшая медсестра Елена Мейснер. Врачу Екатерине Ремеевой и медсестре Дарье Черновой глава государства объявил благодарность.

Напомним, респираторный госпиталь томской больницы №3 имени Бориса Альперовича начал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией первым в Томской области.

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