Жителей Якутии за неделю обманули через интернет на 11,5 млн рублей
Якутск, 7 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Якутии полицейские зафиксировали дистанционные хищения средств у жителей республики. Общая сумма, которую потеряли якутяне в результате обманов через интернет, составила 11,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе управления МВД по региону.
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По информации ведомства, жители республики часто становятся жертвами лжеброкеров, а деньги теряют в основном заёмные.
Якутяне попадаются также на обманные звонки от имени сотрудников банка, которые якобы просят перевести средства на «безопасный счёт». Жителей республики полицейские призывают быть внимательными при использовании мобильного банка и в беседе с незнакомцами, которые представляются сотрудниками финансовых организаций.
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Якутии просит откликнуться жителей республики, потерявших деньги из-за обмана злоумышленников. Мошенники зарабатывали, обещая жителям отдалённых территорий привезти топливо, продукты и другие товары первой необходимости.