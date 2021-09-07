Якутск, 7 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Якутии полицейские зафиксировали дистанционные хищения средств у жителей республики. Общая сумма, которую потеряли якутяне в результате обманов через интернет, составила 11,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе управления МВД по региону.

Телефонный мошенник

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По информации ведомства, жители республики часто становятся жертвами лжеброкеров, а деньги теряют в основном заёмные.

«Игра на фондовом рынке — это большой риск. Мошенники продолжают привлекать сбережения граждан в сомнительные торговые платформы, обещая быструю и лёгкую прибыль. Они всего лишь имитируют игру на рынке брокерских услуг, манипулируют ставками и убеждают своих «клиентов» брать кредиты и превращают в обманутых трейдеров. После этого гражданам приходится годами оплачивать кредиты, которые они вложили в инвестиции, поверив незнакомым людям, общаясь лишь по телефону», — отметили в МВД Якутии.

Якутяне попадаются также на обманные звонки от имени сотрудников банка, которые якобы просят перевести средства на «безопасный счёт». Жителей республики полицейские призывают быть внимательными при использовании мобильного банка и в беседе с незнакомцами, которые представляются сотрудниками финансовых организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Якутии просит откликнуться жителей республики, потерявших деньги из-за обмана злоумышленников. Мошенники зарабатывали, обещая жителям отдалённых территорий привезти топливо, продукты и другие товары первой необходимости.