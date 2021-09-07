Барнаул, 7 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 7 сентября 2021 года от коронавируса привились 643 323 человека (+438 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Permkrai.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 114 993 жителя региона получили первую прививку (на 28 человек меньше, чем по состоянию на 6 сентября) и 526 255 человек (+444 за сутки) полностью привиты.

Также известно о 2075 ревакцинированных (+22 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции (за сутки данные не изменились).

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