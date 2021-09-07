Ульяновск, 7 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошли новые травяные пожары и зарегистрированы ещё две термические точки. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным ведомства, 6 сентября брандмейстеры трижды выезжали на тушение сухой травы: в Мелекесский, Новомалыклинский и Сенгилеевский районы.

За последние сутки общая площадь возгорания составила 0,295 гектара, в том числе 0,2 гектара сухой травы горело в Новомалыклинском районе.

Также в Ульяновской области зарегистрированы ещё две термические точки, одна из них не подтверждена. Другое возгорание выявлено возле населённого пункта Дивный в Мелекесском районе, оно ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Ульяновской области огнём пройдено 25,5 гектара площадей сухой травы, в том числе в Кузоватовском районе горело 20 гектаров.