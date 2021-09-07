Москва, 7 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Около 51% российских граждан сталкиваются с депрессией, вернувшись из отпуска. Для выхода из этого состояния они больше спят или встречаются с друзьями, говорится в результатах опроса исследовательского центра Зарплата.ру.

Юрий Пименов. Женщина в гамаке. 1934

Наиболее высока доля тех, чьё настроение после отдыха подавлено, среди женщин в возрасте от 24 до 25 лет — их 61%. Мужчины этого же возраста страдают от депрессии в 38% случаев.

Депрессия накрывает вернувшихся с отдыха в основном из-за нежелания возвращаться к работе, скопившихся задач, финансового разрыва, неустроенности российских городов и скорого наступления холодов.

Опрошенные отметили, что борются с депрессивным состоянием, продлевая сон (42%) или встречаясь с друзьями (24%). Ещё 16% оставляют себе несколько выходных дней до возвращения в офис, 10% едут на природу, 5% занимаются спортом, а 3% идут в баню.

В опросе участвовало около 2 тыс. респондентов в возрасте 18−55 лет из всех регионов России.

Читайте также: Согласны получать зарплату «в конверте» почти 40% жителей России