Анкара, 7 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Переезд в другую страну — ответственный шаг, который требует тщательной оценки всех плюсов и минусов этого решения. Можно ориентироваться на мнение других людей, на опыт тех, кто уже решился сменить место жительства, но окончательное решение необходимо принимать самостоятельно, лично оценив особенности выбранной страны и жизни в ней. Год от года в Турции растёт количество иностранных граждан, приезжающих в страну на ПМЖ. В 2018 году оно увеличилось на 24% в сравнении с 2017 годом. Наибольшее количество прибывших — это граждане Афганистана, Ирака, Сирии, но есть среди них и украинцы, русские, белорусы и представители других государств.

Флаг Турции

Как живут русские в Турции? Вот что рассказывают в социальных сетях о россиянах, живущих в Турции

Елена Хибикова пишет на своей странице в Twitter:

@ElenaX72: МНЕ КАЖЕТСЯ, Я НЕ В ТУРЦИИ, А В РОССИИ. ТУТ БУКВАЛЬНО ВЕЗДЕ РУССКИЕ ПЕСНИ, ТУРКИ, ГОВОРЯЩИЕ НА РУССКОМ…

Дина Рихалина задаётся вопросом:

@IhalinaDina: Как живут и кем работают русские женщины в Турции, большинство которых вышли замуж во время туристической поездки.

Сергей Макаров думает немного по-другому:

@mak62621: В Турции русские основали такой вид досуга, как пляж. Да, до русских эмигрантов для местных жителей море было средством передвижения и добычи морепродуктов. С появлением же в Турции русских там появилось такое понятие, как пляж. Турецкие пляжи наше всё, и уже очень давно.

Пользователи Facebook и комментаторы YouTube относятся к этому по-другому:

Жизнь вокруг Монако пишет: Все хотят свалить куда-нибудь, там где тепло. Тем более в Турции дешевле, чем в Европе.

Виталик Шумилов: Да, всё правильно, но с работой проблемы.

Olga Kotlikova: Конечно интересно, но жить в Турции круглый год я бы не хотела. Поэтому почему покупать, если можно арендовать. Так сохраняется возможность выбор, где ты хочешь провести зиму, и не нужно платить за квартиру, в которой ты не живешь постоянно. Но квартиры хорошие, район интересный и много привлекательных дополнительных удобств.

Asbrec: А зимой одним кондеем хрен отопишь квартирку — ценник за электричество тоже козий будет.

Василий Дубов: ну и живите господа в Турции, не везите коронавирус домой, пожалуйста, почти все случаи из Турции…

Виктория М: Цены на продукты ниже, чем в России)) а на рынке ещё дешевле и натуральные овощи, фрукты, рыба…

Akyl Seitzhanova: Самый главный минус — это отсутствие работы .

Lena Chu: Какие-то минусы, высосанные из пальца, особенно про воду. Да полмира пьет только бутилированную или очищенную воду.

Арина Фиденко: Отопление не во всех домах, но есть! Квашеную капусту, творог и т. д. — можно сделать самой, если руки растут откуда надо! Да, жарко.

Gornostai: минус: дорогие пельмени) ну поди еще и гречка дорогая?)

У ШТУРВАЛА: Господи, какая хрень. Купите лучше квартиру в глубинке России. Там люди не сидят друг у друга на головах.

Познавательные прогулки: Минусы курорта, как и в Крыму) люди приезжают пить, отдыхать, не спать ночами и куролесить)) летом тоже не протолкнуться). Но странно было бы ожидать, чтобы на море было мало людей)). Но комфорта в любом случае в Турции больше.

Надежда Измайлова: А где минусы-то??? Я бы назвала это ОСОБЕННОСТИ тёплой страны))). А вообще всё решаемо: жить не в квартире, а в доме; подальше от туристических мест; нанять уборку, чтобы не возиться с известью… короче, деньги есть — везде хорошо)).

Litva Bayer: Турция — это райский уголок! Чтобы жить в Турции, нужно любить, полюбить ее со всеми ее традициями и явлениями природы… Впервые — ещё даже не живя в этом райском уголке… Жалею, что раньше не переехала.