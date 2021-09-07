Майкоп, 7 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Адыгее произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Инцидент случился днем 6 сентября в столице республики. Погибшая — 85-летняя женщина. При ударе машины она получила травмы, от которых скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Kecko ДТП

«Около 12:55 в городе Майкопе, на пересечении улиц Пролетарской и Лермонтова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Управляя автомобилем «Ауди», 29-летняя местная жительница допустила касательный наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу»,— сообщили в МВД.

Пострадавшая пенсионерка была доставлена в больницу, однако спасти ее врачам не удалось. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

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