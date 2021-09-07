Барнаул, 7 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 7 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4874 человека, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Тяжелобольных насчитывается 535 (-4 за сутки), из них 211 подключены к аппаратам ИВЛ (за последние сутки данные не изменились).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 553 человека, +23 за сутки) и ОРВИ (47 032 человека, +217 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 135 детей (+22 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (72 129 человек, +240 за сутки) новый вирус победили 55 336 человек (+544 за сутки).

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