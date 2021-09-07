Иркутск, 7 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Партия жидкого кислорода была направлена для медицинских нужд в Россию из Китая. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба генерального консульства РФ в Харбине (провинция Хэйлунцзян) на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Mos.ru Измерение кислорода в крови

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Партия медицинского кислорода была направлена 7 сентября из Харбина в Иркутскую область. Предполагается, что цистерна с жидким кислородом будет передана российской стороне ещё до выходных дней на автомобильном пропускном пункте «Забайкальск — Маньчжурия».

Напомним, первая партия кислорода для медицинских нужд была отгружена в китайском Харбине 14 августа. Уже 17 августа цистерна со сжиженным кислородом пересекла границу России в районе Забайкальска.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закупке медицинского кислорода в Китае Бурятией для обеспечения пиковых потребностей на случай роста заболеваемости COVID-19.