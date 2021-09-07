Москва, 7 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Жители Москвы за последний год в 2,5 раза стали чаще пользоваться мобильной версией электронной медицинской карты (ЭМК) в приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Электронная медицинская карта

Если год назад электронной медкартой в смартфоне через «ЕМИАС.ИНФО» пользовался только каждый пятый житель столицы, то в настоящее время — почти каждый второй москвич.

Сам сервис электронной медкарты также продолжает развиваться. Москвичам становится доступно все больше возможностей, расширяется функционал сервиса появляются новые разделы.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы получили возможность самостоятельно вносить данные о состоянии здоровья в свою электронную медкарту в августе 2020 года.

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