Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Более 1 млн жителей Свердловской области завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Lenobl.ru Вакцинация

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По данным структуры, первый компонент вакцины получили свыше 1 млн 118 человек. Оба этапа вакцинации (или один этап — в случае использования «Спутника Лайт») прошли более 1 млн 28 тыс. жителей.

По данным на 7 сентября, в регионе работает девять мобильных пунктов вакцинации, где прививают от коронавируса. Прививочная кампания проходит и в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в области подтверждено более 126 тыс. случаев заражения коронавирусом.