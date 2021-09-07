Еврейская АО, 7 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Еврейской автономии сохраняется подтопление 14 населённых пунктов. В зоне наводнения проживают 188 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-центре МЧС ЕАО.

72.mchs.gov.ru Паводок

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Остаются подтопленными 84 дома и 1900 придомовых территорий. Уровень воды в реках Амур, Бира, Биджан и Тунгуска постепенно снижается. Подтопление больше не распространяется на посёлок Пузино, 55 приусадебных участков и 3 км автодорог.

«Жители возвращаются в свои дома, ведутся аварийно-восстановительные работы по просушке жилья, расчистке территорий, оказанию финансовой помощи гражданам. Сотрудники муниципалитетов проводят обследование и укрепление дамб и защитных насыпей», — отметил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по региону Алексей Шапошников.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на восстановление повреждённых паводком домов и объектов инфраструктуры в Еврейской автономии предварительно оцениваются в 717 млн рублей.