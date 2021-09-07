Москва, 7 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В России может возникнуть дефицит кондиционеров и холодильников, сообщили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Как пишет РБК, письмо с соответствующим предупреждением производители отправили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Холодильник

По словам авторов обращения, с июля 2021 года для части импортеров стал невозможен ввоз хладагентов и содержащей их техники. Фактически на импорт была установлена квота, но в законодательстве это никак не закреплено.

Импортеры, не успевшие оформить разрешение до июля текущего года, не могут ввести свою продукцию к началу следующего года, из-за чего они потерпят «значительные убытки».

В Минэкономразвития письмо перенаправили в Минпромторг. Там ответили, что на сегодняшний день «рисков для производств, использующих хладагенты» нет.

Как сообщало ИА REGNUM, политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что у нынешнего глобального кризиса полупроводниковой промышленности есть более глубокие причины, чем пандемия коронавируса.

«Нынешний кризис полупроводниковой промышленности запущен разрывом множества технологических цепочек вследствие карантинных мер, нацеленных на пресечение коронавирусной пандемии», — отметил он.

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