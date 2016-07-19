Вашингтон, 7 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии уникального пикапа Dodge Ram 3500 с увеличенными габаритами. Изображения модернизированной модели размещены на сайте Craigslist.

Spokane.craigslist.org Dodge Ram 3500 с увеличенными габаритами

Ширина Dodge Ram 3500 увеличена на 305 мм, до 2740 мм. Создано авто на базе тяжелой модели Ram 3500, выпущенной в 1997 году.

Автомобиль также имеет множество кастомных элементов: ветровое стекло, решетку радиатора, капот, грузовой отсек, а также передние панели. Также владелец пикапа увеличил ширину кабины и доработал шасси.

Теперь внутри машины установлены более широкие диваны, а для второго ряда предусмотрен большой экран.

Под капотом модернизированного Ram 3500 установлен 5,9-литровый дизельный мотор Cummins. Он сочетается с пятискоростной механической трансмиссией.

Ранее американский умелец создал на основе Ram ProMaster 3500 автокемпер с уникальной компоновкой. Внутри фургона имеются одиннадцать розеток, двадцать восемь светодиодных светильников с регулируемой яркостью, баки с датчиками контроля уровня воды, а также дренажные системы, которые сливают грязную воду нажатием кнопки.

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