Чебоксары, 7 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах 9 сентября открывается совместная выставка художников из разных регионов «Нева — на волжских берегах». Об этом ИА REGNUM сообщил председатель Чувашского культурного общества Санкт-Петербурга Владимир Живов.

Artmuseum.ru Афиша выставки в Чебоксарах

Экспозиция развернётся в Центре современного искусства (филиал Чувашского государственного художественного музея). Она объединит работы художников-волжан, живущих и работающих в Петербурге, а также работы выпускников Российской академии художеств, вернувшихся на малую родину.

В художественном музее уточняют, что своё творчество представят художники из восьми городов, связавшие свою судьбу с Санкт-Петербургом: из Казани, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Саратова и Ульяновска.

Музейщики отмечают, что идею проекта «давно вынашивал» заслуженный художник России, народный художник Чувашии Анатолий Рыбкин, живущий в Санкт-Петербурге, но активно участвующий во многих творческих начинаниях республики.

«На выставке показана роль академии художеств имени Репина как культурного центра, объединяющего региональные российские школы и во многом направляющего и поддерживающего их развитие. Многие участники этой выставки стали выдающимися педагогами, обогатив и приумножив традиции санкт-петербургской художественной школы. Поэтому искусство города на Волге уже невозможно представить без мастеров, для которых берега Невы стали родными», — говорится в релизе художественного музея.

Выставка будет работать до 3 октября.