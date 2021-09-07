Вашингтон, 7 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен 14 сентября выступит на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвящённых выводу американского контингента из Афганистана. Об этом сообщает газета The Hill.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Слушания назначены для «рассмотрения вопроса о выходе США из Афганистана», они начнутся в 10:00 (17:00 мск). Они станут первым публичным мероприятием с участием столь высокопоставленного госслужащего с тех пор, как власть в Афганистане перешла к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В августе госсекретарь проводил брифинги, посвящённые Афганистану, для членов Конгресса, но они были закрытыми. При этом и демократы, и республиканцы из комитета по иностранным делам критиковали действия правительства США в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа завершился уход американских военных из Афганистана. В этой стране войска США находились 20 лет.

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