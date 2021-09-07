Тбилиси, 7 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Грузию в августе посетили 266 544 иностранных туриста, что на 510% больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Об том сообщает пресс-служба Национальной администрации по туризму.

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Больше всего в Грузию приехало туристов из России — 39 909 человек. Это на 809,1% больше, чем в прошлом году. На втором и третьем месте идут Турция (34 847 человек) и Украина (29 372 человека).

За восемь месяцев 2021 года Грузия приняла более 1 млн иностранных гостей. Туризм принёс в бюджет за этот период 505 млн лари (около $163 млн).

Стоит отметить, что Грузия в связи с пандемией прекратила международное авиасообщение с марта 2020 года. Тогда поток иностранцев в страну почти прекратился. В стране начал принимать самолёты и иностранных туристов только в феврале 2021 года.