Джакарта, 7 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В общей сложности 32 семьи пострадали из-за наводнения, обрушившегося на четыре района индонезийской провинции Западная Ява, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Seika Наводнение в Индонезии

32 семьи пострадали от этого инцидента. В Богоре заявили, что жители были изолированы, потому что главный мост был унесен наводнением.

В результате наводнения был серьезно поврежден дом одного жителя, и четыре моста, а также пострадали 11 домов и одна исламская школа-интернат.

Людей, живущих у реки, временно эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, демонстрация против проведения гонки «Формулы E» состоялась перед комплексом мэрии Джакарты.