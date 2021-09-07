Варшава, , 08:50 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда на своей странице в соцсети Facebook высказался по поводу приговора белорусским оппозиционным активистам Марии Колесниковой и Максиму Знаку, которых 6 сентября Минский областной суд осудил на 11 и 10 лет заключения соответственно.

Анджей Дуда Fakt.pl

«Я полностью солидарен с Марией Колесниковой и Максимом Знаком, которые были приговорены к суровым тюремным срокам в Белоруссии. Польша требует безоговорочного освобождения всех политических заключенных. Эти люди заключены в тюрьму за борьбу за независимую и демократическую Белоруссию», — указано в сообщении Дуды.

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября Минский областной суд осудил Марию Колесникову на 11 лет тюремного заключения и Максима Знака — на 10 лет. Судьи посчитали их виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, в создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти.