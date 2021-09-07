Горно-Алтайск, 7 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай с 1 сентября приступили к работе 12 участников программы «Земский учитель». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, педагоги переехали в сёла восьми районов.

ИА REGNUM Учитель

Семь из них будут преподавать математику и информатику, пять — английский язык. По словам ректора Института повышения квалификации работников образования республики Светланы Сафроновой, реализация программы позволит повысить качество образования в сельских школах.

Все участники программы при переезде на работу в сёла или города населением до 50 тыс. человек получат компенсацию в размере 1 млн рублей.

«Педагог, получивший единовременную компенсационную выплату в рамках программы «Земский учитель», в рамках трудового договора должен отработать в должности не менее пяти лет», — добавили в правительстве.

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