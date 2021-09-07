Сеул, 7 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. С января по июль 2021 года товарооборот между КНДР и Китаем составил $86,66 млн, что на 82,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

Две Кореи

Данное заявление он сделал 7 сентября в ходе заседания парламентского комитета по международным делам и объединению.

Он отметил, что нынешний показатель составляет менее одной пятнадцатой объёма двусторонней торговли, наблюдавшегося до пандемии коронавируса, а также добавил, что сокращение объёмов торговли между странами наблюдается из-за длительного закрытия границ.

Ли Ин Ён также акцентировал внимание на том, что из-за сокращения поставок зерна и предметов первой необходимости в КНДР обострился дефицит продуктов питания и лекарств. Однако он подчеркнул, что в настоящее время на границе КНДР и Китая строится крупный карантинный склад, ввод в эксплуатацию которого позволит увеличить северокорейской стороне импорт из Китая.

Министр объединения отметил, что Сеул продолжит прилагать усилия для скорейшего возобновления межкорейского диалога и переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.