Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Свердловской области пенсионеры, которые проголосуют на выборах депутатов Госдумы, получат подарочные карты номиналом в 150 рублей. Об этом пишут СМИ со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

По данным Е1,ru, отоварить эти карты можно будет в одной из федеральных торговых сетей. В самой организации сообщили журналистам, что карточки были закуплены областным советом ветеранов.

Глава ветеранской организации Юрий Судаков пояснил изданию, что карточки будут раздавать на основании трёхстороннего соглашения с участием минсоцполитики региона и ассоциации глав свердловских муниципалитетов. По его словам, с выборами эта акция не связана. Более того, в августе прошла аналогичная акция. Тогда пожилым людям раздали 1000 карточек.