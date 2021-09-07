Барнаул, 7 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. На смену аномальной жаре в Алтайском крае идут дожи. Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью объявлено в регионе в период по 10 сентября.

Светлана Шаповалова Дорога в Алтайском крае

Как сообщает территориальный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября днем по западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 3−8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от +10 до +15 °C, местами по востоку до +5 градусов, днем +27−32°C, местами по северо-западу +21−26°C.

9 сентября ночью и днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, ветер сменится на юго-западный и усилится до 5−14 метров в секунду с порывами до 18−23 метров в секунду. Ночью столбики термометра покажут +9−14°C, местами по западу до 4 градусов тепла, днем воздух прогреется до +12−17 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, тепло не спешит покидать Алтайский край, несмотря на осень.

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