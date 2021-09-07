Москва, 7 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Москве в День города в 2021 году пройдут праздничные мероприятия, но не такие масштабные, как в предыдущие годы. Об этом мэр Сергей Собянин, сообщается на портале правительства столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM День города в Москве

По его словам, Москву в 874-й день рождения украсят флагами, плакатами, декоративными конструкциями, состоится праздничный фейерверк. Но больших мероприятий не планируется.

В парке «Зарядье» пройдет праздничный концерт. А в рамках празднования Дня города на площадках в Москве уже проходит фестиваль «Цветочный джем» где можно погулять и познакомиться с дизайнерскими проектами в области ландшафта.

Как сообщало ИА REGNUM, Музей Победы в Москве ко Дню города подготовил исторический онлайн-квест, посвященный событиям Великой Отечественной войны.

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