Токио, , 08:49 — REGNUM Японская сторона намерена и дальше консультироваться с Россией по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Об этом министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил 7 сентября на пресс-конференции в Токио.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва и Токио, напомнил он, условились вести совместную экономическую деятельность на Курилах без ущемления юридических позиций обеих стран. Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с Россией совместной деятельности в такой форме.

«Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», — сказал Мотэги.

Японский министр таким образом отреагировал на слова российского президента Владимира Путина о введении на Курилах беспрецедентного набора льгот и стимулов для бизнеса. Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил 6 сентября, как сообщало ИА REGNUM, что такие планы Москвы противоречат позиции Токио.

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