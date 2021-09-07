Москва, , 08:39 — REGNUM Граждан России, которые устраивались на работу в иностранные посольства, подвергали «мягкой, плавной вербовке». Об этом 6 сентября рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточнила официальный представитель российского МИД, при приёме на работу, к примеру, в посольство США, это нередко увязывается «с получением гражданства и вида на жительство».

«Там существует целая программа. Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу», — пояснила она.

Также Захарова добавила, что российские граждане после приема на работу в поплольства стран Запада начинали работать на правительства этих стран.

«Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и всё. Такая весёлая карусель», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала свой любимый фильм с участием французского актёра Жан-Поля Бельмондо.