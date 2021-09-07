Токио, 7 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Четыре года тюремного заключения по обвинению во взяточничестве получил депутат нижней палаты парламента Японии Цукасу Акимото, 7 сентября передает телеканал NHK.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США В тюрьме

Соответствующее решение вынес Окружной суд Токио. Следствие требовало для подсудимого наказания в виде пяти лет тюрьмы. Парламентарий также должен будет выплатить штраф в размере 7,58 млн иен (около $69 тыс.). Именно такую сумму, согласно документам суда, Акимото получил в качестве взяток.

Следствие заподозрило его в связях с одной из китайских компаний, занимающейся игорным бизнесом и желающей открыть казино во вновь создающихся крупных курортах Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне бывший японский министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара был приговорен к штрафу размером более $3,6 тысяч за подкуп избирателей. Кроме того, суд запретил ему выдвигать свою кандидатуру на любых выборах в течение трех лет.