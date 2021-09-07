Конакри, , 08:37 — REGNUM Причиной военного переворота в Гвинее стал кризис существующих институтов и отсутствие свободных выборов. Такое заявление сделал экс-депутат депутат парламента Гвинеи и глава партии «Союз демократических сил» Мамаду Ба Баадико в эфире радиостанции RFI.

Карта Гвинеи Daryona

Баадико отметил, что он как демократ не приветствует решение существующих в стране проблем путём переворота, но в создавшейся ситуации других решений, по его мнению, не было. Его оппонент, глава партии «Новое видение» Дунаму Тогба, заявил, что в стране вполне возможно организовать «откровенную дискуссию», которая будет способствовать мирному переходу власти.

Напомним, лидеры 18 оппозиционных партий и движений в Гвинее сделали в общем коммюнике заявление о поддержке намерений захвативших в стране власть военных повстанцев о проведении глубоких конституционных реформ в рамках переходного периода. При этом от военных политики потребовали обеспечения безопасности свергнутого президента страны Альфы Конде и его близких.

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