Токио, 7 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 8 сентября посетят с инспекцией аварийную АЭС «Фукусима-1» в Японии. Об этом японский министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма заявил 7 сентября на пресс-конференции в Токио.

IAEA Imagebank Эксперт МАГАТЭ на атомной электростанции «Фукусима»

Группа экспертов МАГАТЭ в настоящее время находится в Японии. По словам Кадзиямы, 8 сентября они приедут на «Фукусиму» и осмотрят систему очистки радиоактивной воды (ALPS).

Министр отметил, что визит экспертной группы в Японию очень важен, он повысит прозрачность и доверие к усилиям японских властей. Ведомство Кадзиямы намерено в полной мере поддерживать работу экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство Японии разрешило сбросить в океан воду с аварийной АЭС. Утверждается, что в целом эта вода очищена от радиоактивных веществ, но содержит тритий. Воду будут на протяжении двух лет готовить к сбросу, а затем поэтапно сливать в океан в течение 30 лет под контролем МАГАТЭ.

Читайте также: Власти Японии хотят потратить $195 млн из-за сброса воды с «Фукусимы-1»